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Свежий воздух

24 декабря 2014, 10:24

Советский винтаж и бижутерию привезут на ретро-маркет "Блошинка"

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Фото: ретро-маркет "Блошинка"

Ретро-маркет "Блошинка" организуют в Культурном центре "Дом" 27 декабря. Здесь можно найти советский винтаж, европейский и российский антиквариат, восточные ковры, фарфор, бижутерию, ювелирные украшения, старинные предметы интерьера.

Также на ретро-маркет привезут игрушки, антикварных кукол, кружева, ткани, керамику, винтажную одежду, букинистические издания и товары из Азии.

"Предновогодние хлопоты по выбору подарков превратятся в захватывающий поиск сокровищ, хранящих в себе дух времени и историю разных стран и народов", - сообщили организаторы.

Сделав покупки, можно заглянуть в бар-буфет. Там предложат перекусить и выпить кофе.

Ретро-маркет будет работать с 12.00 до 20.00. Вход свободный. КЦ "Дом" расположен в Большом Овчинниковском переулке, д.24, стр. 4.

Добавим, 29 декабря в Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок. Здесь будут продавать винтажные наряды, украшения, старые книги, игрушки, утварь для дома, самовары и подсвечники и, разумеется, старинные елочные игрушки. Взрослые и дети также смогут принять участие в мастер-классах.

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