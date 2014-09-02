Мэр поручил организовать бесперебойное видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

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Сергей Собянин поручил главе департамента информационных технологий Артему Ермолаеву организовать бесперебойное видеонаблюдение на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы.

"На всех избирательных участках должно быть установлено около 7 тысяч камер видеонаблюдения. Помимо этого, Общественная палата обратилась с предложением создать штаб по наблюдению за выборами и с просьбой обеспечить качественное изображение, а также включить функцию просмотра архивов при спорных ситуациях", - сообщил мэр Москвы на заседании президиума правительства Москвы.



Отметим, что по состоянию на 2 сентября работы выполнены уже на 99,5%. Более 200 монтажных бригад обеспечивают установку, настройку и обслуживание камер видеонаблюдения.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

В свою очередь, глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев доложил, что на выборах в Мосгордуму будут реализовывать практики, которые использовались во время выборов мэра Москвы.

"Тогда мы получили 310 тысяч просмотров за 12 часов, кроме того, трансляции велись в соцсетях и Твиттере. Всего мы установим 7 тысяч камер, одна будет направлена на столы, а другая охватит остальную часть участка. Мы уже открыли сайт, трансляция на нем начнется 14 сентября в 8 утра", - отметил Ермолаев.

Чиновник добавил, что регистрироваться можно уже сейчас. Сделать это просто: либо с помощью профилей в соцсетях, либо используя портал госуслуг. Кроме того, уже работает 24-часовая техподдержка. Дополнительную информацию об организации трансляции можно узнать по телефону: +7 (495) 587-70-07.

"Мосгорсправка": Новое в голосовании

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Кроме того, при московской Общественной палате появится Штаб гражданских наблюдателей за выборами в Московскую думу. Алексей Венедиктов, руководитель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, добровольческой деятельности Общественной палаты Москвы, главред "Эхо Москвы" пояснил, что главная задача данной структуры: дать понять москвичам, что голосование и подсчет голосов будут прозрачными и точными.