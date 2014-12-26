Скончался глава столичного антикоррупционного управления МВД Юрий Васильев

Юрий Васильев. Фото: petrovka38.ru

Глава столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Юрий Васильев скончался в возрасте 50 лет, сообщает пресс-служба московского главка полиции.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Васильев умер во время служебной командировки.

Свою карьеру в Москве Юрий Васильев начал в июне 1989 года, когда поступил на службу в роту ППС. В марте 1992 года он стал оперуполномоченным отдела угрозыска, а в мае 1996 года - начальником отделения регионального отдела по борьбе с оргпреступностью УВД ЮАО.

В феврале 1997 года Васильев стал начальником 5 регионального отдела РУБОП, а в 1999 году он стал главой регионального оперативно-розыскного бюро РУБОП. В 2001 году Васильева назначили в ГУ МВД России по ЦФО на должность начальника отдела оперативно-розыскного бюро, а спустя четыре года утвердили на должность замначальника ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям управления МВД по ЦФО.

Затем он был замглавы ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД по ЦФО, а в 2010 году указом президента Юрий Васильев стал начальником Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Москве.

В том же году его назначили и.о. начальника управления экономической безопасности ГУВД по Москве, а в 2011 году он занял пост начальника УЭБиПК по Москве.