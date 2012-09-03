Скончался сын Дмитрия Певцова, упавший с балкона

Сын актера Дмитрия Певцова Даниил умер в реанимации. Молодой человек упал с балкона третьего этажа в ночь на 25 августа и получил тяжелейшие травмы. Даниилу сделали две сложных операции, но он скончался, не приходя в сознание

Известный актер Дмитрий Певцов потерял сына. Даниил Певцов, который упал с высоты третьего этажа и получил тяжелейшие травмы, скончался. Врачи боролись за его жизнь, Даниилу сделали две сложных операции, но он скончался, не приходя в сознание.

"В понедельник у Даниила Певцова перестало биться сердце. Реанимационные мероприятия не дали результата", — цитирует Lifenews.ru сообщение медиков.

В минувшую пятницу врачи обнаружили у пострадавшего юноши отек головного мозга. Даниилу установили специальный шунт, чтобы откачать жидкость, скопившуюсь в желудочках головного мозга. Но все усилия медиков оказались тщетными - организм Певцова-младшего не справился с нагрузкой.

Напомним, что 22-летний сын артиста получил тяжелые травмы в ночь на 26 августа, упав с балкона третьего этажа. Юноша встретился с одноклассниками на квартире у одной из девушек, с которой вместе учился. Певцов-младший вышел покурить на балкон и упал вниз.

Полицейские также не исключают и версию суицида, однако друзья Даниила Певцова отрицают подобную возможность.