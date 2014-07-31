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Улицы

31 июля 2014, 14:44

Москвичи предложили продлить "Аллею ветеранов" в ВАО

улицы голосования Активный гражданин Аллея ветеранов

Фото: M24.ru

Более 66 процентов опрошенных пользователей приложения "Активный гражданин" одобрили продление "Аллеи ветеранов" на Измайловском бульваре до 11-ой Парковой улицы, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

При этом 21 процент участников опроса проголосовали за то, чтобы оставить аллею без измений. Кроме того, почти 11 процентов респондентов согласились с тем, что на аллее можно разместить не только портреты ветеранов, но и фотографии выдающихся жителей района.

"Аллея ветеранов" была обустроена к 9 мая 2014 года, она проходит по Измайловскому бульвару от 3-й до 5-й Парковой улицы. На стендах аллеи размещены портреты ветеранов, которые живут в районе Измайлово.

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Напомним, "Активный гражданин" представляет собой сервис для проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. Так, с помощью мобильного приложения "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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