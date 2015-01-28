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Дворы

28 января 2015, 09:30

Новые площадки для мусорных контейнеров в Подмосковье оборудуют к апрелю

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Фото: ТАСС / Александра Мудрац

На установку контейнерных площадок для сбора мусора в Подмосковье в 2015 году выделят 8,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяну Витушеву.

Для установки контейнеров определено 790 мест в 59 муниципальных образованиях. Площадки установят к апрелю.

Больше всего средств выделят на установку контейнеров в Королеве, Звенигороде, в Одинцовском, Истринском и Воскресенском районах.

Наибольшее количество контейнерных площадок в этом году будет установлено в Королеве, Ленинском, Сергиево-Посадском, Одинцовском и Истринском муниципальных районах.

В Жуковском, Климовске, Щелковском и Раменском районах контейнеров для мусора будет меньше.

По словам Витушевой, в 12-ти муниципальных районах Подмосковья в этом году устанавливать контейнерные площадки не планируют.

Ранее сообщалось, что финансирование установки площадок определено в муниципальных программах.

После выявления наиболее замусоренных территорий, было принято решение установить мусорные контейнеры вблизи автомобильных дорог (210 площадок для сбора бытового мусора), дачных и садоводческих товариществ (315 площадок), в населенных пунктах Подмосковья (265 площадок).

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