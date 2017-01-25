Форма поиска по сайту

25 января 2017, 19:26

Столичных трактористов поймали на имитации уборки улиц

Трактористы, имитировавшие уборку одного из столичных дворов, уволены с работы, передает телеканал "Москва 24". Технику, ездившую по дорожкам с поднятыми щетками, засняли жители города. Видео попало в Сеть.

Инцидент произошел в Северном Измайлове. Прохожий спросил у водителя техники, зачем тот имитирует работу. Тракторист заявил, что техника сломалась, но ему все равно нужно проехать по территории, чтобы маршрут машины отобразился в системе ГЛОНАСС, которая отслеживает уборку.

Руководитель районного ГБУ "Жилищник" Алексей Жучков заявил телеканалу, что учреждению важна уборка территории, а не маршрут, по которому проехала техника. На обслуживание тракторов тратятся деньги и дворы должны убираться, отметил он.

Подобные истории с уборкой столичных улиц в зимний период происходят регулярно. Например, в ноябре 2016 года, во время сильных снегопадов дворники района Ново-Переделкино бросали снег с дороги прямо на автомобили горожан. Жители города были вынуждены каждое утро очищать свои машины после уборки улиц.
