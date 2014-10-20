В Москве разработают схему ценовых табло АЗС

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Москве создадут схему размещения ценовых табло АЗС за пределами границ автозаправок, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Это сделают для совершенствования порядка размещения информационных конструкций в городе.

Схему опубликуют на официальном сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Табло будут содержать сведения о названии автозаправочной станции, ее местонахождении, а также информацию о видах реализуемого топлива, ценах на него и системе оплаты.

Кроме того, будет допускаться установка не более одного ценового табло за пределами АЗС. При этом они должны размещаться в попутном направлении на расстоянии не более 100 метров от автозаправки.

Напомним, 27 декабря 2013 года вступили в силу новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице. По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.