В столице начинается демонтаж новогоднего оформления

Фото: Игорь и Юлия Иванко

Во вторник, 20 января, во всех районах Москвы начнут демонтировать праздничное новогоднее оформление, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы. С улиц и зданий города уберут праздничную иллюминацию, новогоднюю символику, елки и все, что связано с праздником. Оформление должно быть демонтировано в течение двух-трех дней.

Все элементы установленных к Новому году композиций могут использоваться многократно. "Они легко демонтируются и вновь собираются, что позволяет увеличивать количество мест оформления", - отмечал ранее глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Добавим, что второе рождение получит и главная елка страны, украшавшая Соборную площадь. Из нее изготовят сувениры, лыжи и хоккейные клюшки.

Новогодние елки на улицах города

Напомним, в зимний сезон 2014/2015 Москву впервые украсили к Новому году и Рождеству в рамках единой концепции "Серпантина огней". На пешеходных зонах, центральных площадях и улицах появилось 98 елей с тематическими игрушками - цирк, космос, Рождество и другими.

Особое внимание было уделено оформлению территорий, расположенных рядом с местами проведения детских елок, мероприятий и массовых гуляний. Кроме того, на Цветном, Страстном, Гоголевском бульварах, Суворовской площади и территории ВДНХ поставили световые фонтаны.

В рамках оформления города на остановках общественного транспорта, на афишах и виниловых панно большого формата разместили 625 поздравлений "С Новым годом!", а на светодиодных экранах и фасадах зданий показали два тематических видеоролика. К Рождеству дополнительно было размещены 825 плакатов.