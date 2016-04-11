Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

11 апреля 2016, 15:29

"Активные граждане" смогут выбрать схему размещения художников на Арбате

улицы культура художники Арбат голосования городские территории Активный гражданин парки и пешеходные зоны

Фото: m24.ru

Москвичам могут выбрать на портале "Активный гражданин" схему размещения художников и уличных артистов на Арбате, сообщил заместитель префекта Центрального округа Артур Никитюк.

"Мы планируем провести опрос среди жителей, не будут ли они против (разработанной схемы). Главное требование к схеме – запрет на размещение этих лотков и объектов вблизи жилых домов. Для того, чтобы закрепить данную схему проведем опрос с жителями либо вынесем опрос на "Активного гражданина", – цитирует его словам ТАСС.

Ранее глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко сообщил, что муниципальные депутаты района предлагают на конкурсной основе сдавать специальные стенды в аренду уличным художникам. Стоимость хотят установить в размере трех тысяч рублей в месяц.

По его словам, это позволит художникам смело стоять на своем месте и не бояться, что кто-то подойдет и, например, заберет картину из-за несанкционированной торговли. Также это принесет деньги в бюджет города и в муниципальный округ.

Кроме того, прошлым летом в Мосгордуме предложили ввести патенты для уличных музыкантов. Также патенты могут внести для художников, циркачей и двойников известных людей.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать