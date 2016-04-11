"Активные граждане" смогут выбрать схему размещения художников на Арбате

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Москвичам могут выбрать на портале "Активный гражданин" схему размещения художников и уличных артистов на Арбате, сообщил заместитель префекта Центрального округа Артур Никитюк.

"Мы планируем провести опрос среди жителей, не будут ли они против (разработанной схемы). Главное требование к схеме – запрет на размещение этих лотков и объектов вблизи жилых домов. Для того, чтобы закрепить данную схему проведем опрос с жителями либо вынесем опрос на "Активного гражданина", – цитирует его словам ТАСС.

Ранее глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко сообщил, что муниципальные депутаты района предлагают на конкурсной основе сдавать специальные стенды в аренду уличным художникам. Стоимость хотят установить в размере трех тысяч рублей в месяц.

По его словам, это позволит художникам смело стоять на своем месте и не бояться, что кто-то подойдет и, например, заберет картину из-за несанкционированной торговли. Также это принесет деньги в бюджет города и в муниципальный округ.

Кроме того, прошлым летом в Мосгордуме предложили ввести патенты для уличных музыкантов. Также патенты могут внести для художников, циркачей и двойников известных людей.