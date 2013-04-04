Цветной плиткой украсят столичные пешеходные зоны

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Пешеходные зоны в центре Москвы планируется мостить цветной крупномерной гранитной плиткой с узорами, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что при благоустройстве пешеходных зон будут использоваться различные покрытия. "Везде идет мощение в основном гранитной крупномерной плиткой в сочетании с мелкой, с узорами", – сказал заммэра.

Бирюков подчеркнул, что в настоящее время архитекторы и проектировщики активно изучают зарубежный опыт. "Здесь работает творчество архитекторов, проектировщиков. Они, используя зарубежный опыт, показывают нам, как это сделано во Франции, а также в Германии, Австрии, Китае и Японии", – отметил он.

Напомним, в 2013 году в центре Москвы планируется уложить 57,59 тыс. кв. метров гранитной плитки. Всего брусчаткой будет вымощено 17 пешеходных зон. Среди них – сквер на Новом Арбате, Цветном и Новинском бульварах, Смоленской, Таганской, Зубовской и Калужской площадях, Николоямской и Полуярославской набережных, набережной Яузы и т.д.