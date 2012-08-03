Замостить тротуары плиткой в центре Москвы планируют к 2016 году

Работы по укладке плитки в районе Садового кольца должны завершиться до 2016 года, передает РИА-Новости.

В прошлом году было закончено мощение тротуаров на Тверской, Мясницкой, Яузской, Николоямской и Серпуховской улицах, на Ленинском проспекте, на Большой Ордынке и нескольких других улицах. Плитка появилась на площади 33 гектара. Кроме того, частично выполнено мощение пешеходных пространств на самом Садовом кольце.

В 2012 году запланировано замостить 7,1 гектара в центральной части столицы. Это улицы Воздвиженка, Никольская, Рождественка, Лубянка, Большая Бронная, Ильинка, Полянка, Петровский, Тверской и Никитский бульвары, Лубянская и Манежная площади.

Мощение остальных улиц в пределах Садового кольца, а также Звенигородского шоссе, улицы 1905 года, Комсомольского проспекта и набережных Москвы-реки предполагается закончить до 2016 года. Здесь необходимо уложить более 70 гектаров плитки.

После этого должны начаться работы в Центральном административном округе уже за Садовым кольцом. Здесь планируется замостить более 180 гектаров пешеходных пространств.



Напомним, замена асфальта на плитку началась в Москве в 2011 году по инициативе мэра Сергея Собянина. По информации столичных властей, всего в городе необходимо замостить более 1 миллиона квадратных метров тротуаров.