Бегущую строку и уличные указатели переведут на иностранные языки

Бегущую строку и указатели на улицах Москвы переведут для туристов

Для туристов переведут бегущую строку и указатели на улицах Москвы. Современная навигационная концепция, призванная помочь иностранным туристам ориентироваться в Москве, будет реализована в ближайшие два-три года, передает телеканал "Москва 24".

На улицах появятся сорок видов конструкций: информационные щиты, бегущие строки и схемы.

Они будут сопровождать туристов везде - в метро, автобусах и на улицах. Разработкой системы занимаются английские специалисты.

Первый шаг к созданию системы ориентирования уже сделан - в подземных переходах вокруг Кремля сделали напольную навигацию, а на поверхности установили новые указатели.

Как сообщалось ранее, для столицы разработают новую систему указателей. Она позволит жителям и гостям столицы быстрее добираться до культурных и социальных объектов. В городе появится несколько сотен специальных указателей. Новый проект появится в декабре.

Цель создания системы – обеспечить москвичей и гостей столицы информацией о местонахождении исторических и архитектурных достопримечательностей, социальных и спортивных объектов.