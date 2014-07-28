Конкурс на лучшего столичного учителя стартует 1 октября

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В Москве пройдет конкурс "Педагог года Москвы – 2015", сообщает пресс-служба департамента образования.

Конкурс начнется 1 октября 2014 года и продлится до 22 мая 2015 года. Соревнование будет состоять из трех этапов. Сначала учителя напишут авторское эссе и снимут видео о своих достижениях. На записи они покажут и учебное занятие. На третьем этапе педагоги представят свою визитную карточку "Я – московский педагог", проведут мастер-класс и выполнят импровизационное задание. Жюри также будет оценивать личного информационное пространство учителей в интернете.

В конкурсе могут участвовать все московские педагоги. Финалистов, лауреатов и победителя наградят призами и сертификатами на прохождение повышения квалификации в российских и европейских образовательных организациях.

В этом году конкурс пройдет в одиннадцатый раз. Победителем конкурса "Педагог года Москвы-2014" стала учитель испанского гимназии №1558 Екатерина Новикова.

