Участковые встретятся с москвичами в марте

Фото: M24.ru

В марте столичные участковые встретятся с москвичами во дворах жилых домов, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Полицейские расскажут горожанам о проделанной за год работе.

Графики встреч опубликуют в конце февраля на сайтах районных управ и сайтах ГУ ВД. Кроме того, с подробной информацией о встречах можно будет ознакомиться в разделе "Отчеты" сайта ГУ МВД по Москве.

Напомним, до 24 февраля на вопросы читателей M24.ru будет отвечать Начальник УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве Александр Букач.

Вы сможете узнать о том, как обеспечивается безопасность в Центральном округе, и как расследуются уголовные дела. Вопросы к Александру Букачу мы будем собирать и публиковать на этой странице.

Александр Букач начал службу в МВД в 1985 году милиционером батальона милиции отдела вневедомственной охраны УВД Красногвардейского райисполкома города Ленинграда. С 2011 по 2014 год был начальником управления МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. С июня 2014 года возглавляет УВД по ЦАО города Москвы.