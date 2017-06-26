Власти Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР – СМИ

Фото: ТАСС/Kcna

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе и ее чиновники планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила японская газета Asahi. Источник близкий к экс-президенту рассказал, что прорабатывалось несколько вариантов уничтожения северокорейского лидера.

Одним из вариантов был несчастный случай – ДТП или авария на железной дороге. Еще одним из вариантов был государственный переворот в Северной Корее.

По данным издания, устранение Ким Чен Ына прорабатывалось еще в 2015 году. Разработкой операции занимались сотрудники национальной разведки.

Отмечается, что после того, как сама Пак Кын Хе и ее чиновники были уличены в коррупционных махинациях, все действия, направленные против северокорейского главы, прекратились.