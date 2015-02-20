Подозреваемые в серии убийств бездомных арестованы до 27 марта

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Двое подозреваемых в серии убийств бездомных арестованы до 27 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с июля 2014 года по февраль 2015-го 20-летний Павел Войтов совершал убийства в Москве, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя.

Он убивал бездомных в малолюдных местах, в основном в темное время суток. Следователи установили, что Войтов совершил семь убийств, в четырех из которых у него была сообщница – 25-летняя Елена Лобачева. Сам задержанный сказал, что его целью было "очистить город".

В ближайшее время Войтову и Лобачевой будет предъявлено обвинение. Следствие проверяет причастность задержанных к иным преступлениям.

Ранее M24.ru сообщало, что правоохранители задержали в столице двоих подозреваемых в серии убийств бездомных. По факту нападений было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", предполагающее лишение свободы вплоть до пожизненного.