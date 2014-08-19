Подозреваемого в убийстве матери задержали в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержали подозреваемого в убийстве своей матери, сообщает во вторник, 19 августа, пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, днем ранее в квартире в корпусе №6 дома №13 по улице Пришвина обнаружили тело 72-летней женщины с признаками удушья. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли записку, которую предположительно сделал сын убитой. В записке говорилось, что женщина сама попросила ее убить.

Позднее было установлено, что подозреваемый состоял на учете в психдиспансере. В настоящее время он направлен на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование дела продолжается.