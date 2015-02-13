Гражданин Таджикистана получил 12 лет за убийство пассажира в метро

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Московский суд приговорил к 12 годам тюрьмы 23-летнего гражданина Таджикистана, который в декабре 2012 года зарезал мужчину в вагоне метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в декабре 2012 года, Фарходжон Джураев в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Крестьянская Застава" в сторону станции "Дубровка", в ходе словесной перепалки с другим пассажиром, нанес мужчине не менее шести ножевых ранений. В результате потерпевший москвич скончался по дороге в больницу.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры метрополитена и приговорил Джураева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.