Водитель застрелил замглавы столичной фирмы после ссоры на охоте

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве замдиректора одной из московских фирм, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области. Им оказался водитель, который застрелил своего начальника в ходе конфликта на охоте.

По данным следствия, в ночь на субботу в деревне Красновидово Можайского района на автостоянке после охоты произошел конфликт между водителем и его патроном. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своего начальника. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте

Как отметили в пресс-службе, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения, а также предъявлено обвинение.

Отметим, в начале прошлого месяца был убит заместитель начальника московского УФМС России Николай Азаров. Чиновник получил смертельное ранение на охоте в Якутии. По предварительным данным, его друг, руководитель строительной фирмы Армен Закарян, случайно выстрелил из ружья в салоне автомобиля.

А в конце сентября мужчина застрелил полковника спецназа Валентина Зварича, перепутав его с бобром. 24 сентября Зварич выехал на охоту в лес в районе деревни Новониколаевка, после чего с ним пропала связь. С 26 сентября сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами начали поиски исчезнувшего офицера.

В ходе допроса один из знакомых погибшего, с которым он ездил на охоту, написал явку с повинной. Мужчина сообщил, что во время ночной охоты на бобров он случайно выстрелил в Зварича, перепутав его со зверем в темноте. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".