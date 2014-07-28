Турфирма "Нева" с 1 августа закрывает офис в Москве

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С 1 августа турфирма "Нева" с 1 августа закрывает свой московский филиал. Вся деятельность переносится в головной офис в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.

Так, прекращает свою работу филиал, расположенный по адресу: улица Таганская, д. 7. Теперь обращаться нужно будет в главный офис компании в Санкт-Петербурге на улице 1-я Советская, д. 8.

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта.

По оценкам Ростуризма, на тот момент за границей находились до 6,5 тысяч клиентов турфирмы. Планируется, что до 10 августа в Россию вернутся все туристы "Невы". Финансовая гарантия "Невы" составляет 454,2 млн рублей. Гарантию туроператору предоставила страховая компания "Восхождение", которая будет по-прежнему принимать заявления на выплату компенсаций за сорванный отдых. Офис располагается по адресу: улица Коптевская, д. 67, офис 309.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир".