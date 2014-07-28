300 клиентов компании "Роза ветров Мир" обратились за компенсацией

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Около 300 клиентов компании "Роза ветров Мир" уже обратились за компенсацией, сообщила Ассоциация туроператоров России. Компания "Ингосстрах" начала прием документов с 28 июля.

По сообщению телеканала "Москва 24", туроператор застрахован на 30 миллионов рублей. Этих денег, как ожидается, хватит для выплат всем туристам. Те, кто должен отправиться на курорты до 3 августа, уже оплатили свой отдых. А вот клиентам, которые забронировали туры на середину августа и даже на следующий год, придется искать другие компании.

Домой уже вернулись шесть тысяч купивших путевки в компании "Роза ветров Мир", порядка 800 человек остаются за границей. Им также выплатят компенсации.

Какие документы нужно предоставить в "Ингосстрах" 1. Требование о выплате страхового возмещения; 1. Требование о выплате страхового возмещения; 2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ; 3. Копию договора о реализации турпродукта или договора поручения; 4. Документы, подтверждающие ущерб в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору (счета, квитанции, платежные документы, выданные компетентными органами и организациями – перевозчиками, отелями или гостиницами). К требованию о выплате возмещения дополнительно предоставляются (при их наличии): 1. Копии документов, свидетельствующие об отказе туроператора возместить реальный ущерб, понесенный туристом; 2. Копия судебного решения о возмещении реального ущерба по иску;





25 июля объявила о приостановлении своей деятельности компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

По мнению гендиректора туроператора "Роза ветров мир" Ирины Крюковой, ситуация, сложившаяся вокруг турфирмы "Нева", повлияла на деятельность туроператора.

Как сказала Крюкова, финансовая стабильность "Розы ветров Мир" пошатнулась из-за сильного демпинга, а также падения спроса россиян на европейские направления. "Последней каплей стал отказ банка в возобновлении кредита, о чем нам объявили сразу после краха туроператора "Нева". Хотя за неделю до этого было вынесено положительное решение кредитного комитета", - сказала она.