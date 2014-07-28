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Москва 24

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Общество

28 июля 2014, 12:35

300 клиентов компании "Роза ветров Мир" обратились за компенсацией

туризм выплаты страховки компенсации туристы туроператоры Роза ветров Мир

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 300 клиентов компании "Роза ветров Мир" уже обратились за компенсацией, сообщила Ассоциация туроператоров России. Компания "Ингосстрах" начала прием документов с 28 июля.

По сообщению телеканала "Москва 24", туроператор застрахован на 30 миллионов рублей. Этих денег, как ожидается, хватит для выплат всем туристам. Те, кто должен отправиться на курорты до 3 августа, уже оплатили свой отдых. А вот клиентам, которые забронировали туры на середину августа и даже на следующий год, придется искать другие компании.

Домой уже вернулись шесть тысяч купивших путевки в компании "Роза ветров Мир", порядка 800 человек остаются за границей. Им также выплатят компенсации.

Какие документы нужно предоставить в "Ингосстрах"

1. Требование о выплате страхового возмещения;

2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ;

3. Копию договора о реализации турпродукта или договора поручения;

4. Документы, подтверждающие ущерб в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору (счета, квитанции, платежные документы, выданные компетентными органами и организациями – перевозчиками, отелями или гостиницами).

К требованию о выплате возмещения дополнительно предоставляются (при их наличии):

1. Копии документов, свидетельствующие об отказе туроператора возместить реальный ущерб, понесенный туристом;

2. Копия судебного решения о возмещении реального ущерба по иску;


25 июля объявила о приостановлении своей деятельности компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

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По мнению гендиректора туроператора "Роза ветров мир" Ирины Крюковой, ситуация, сложившаяся вокруг турфирмы "Нева", повлияла на деятельность туроператора.

Как сказала Крюкова, финансовая стабильность "Розы ветров Мир" пошатнулась из-за сильного демпинга, а также падения спроса россиян на европейские направления. "Последней каплей стал отказ банка в возобновлении кредита, о чем нам объявили сразу после краха туроператора "Нева". Хотя за неделю до этого было вынесено положительное решение кредитного комитета", - сказала она.

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