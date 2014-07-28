Страховая фирма начала прием заявлений от клиентов "Розы ветров Мир"

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Ингосстрах" начала прием документов от клиентов турфирмы "РВ Мир" – одного из юрлиц "Розы Ветров Мир", объявившей о приостановке своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба АТОР, всего к страховщику обратятся 250-300 человек. Заявления от клиентов "Розы ветров Мир" будет принимать "БИН Страхование", они ожидают около 400 человек. Помимо них еще около 120 туристов находится за границей.

По словам гендиректора "Турпомощи" Вячеслава Басова, путешественникам не понадобится помощь объединения - большинство билетов у туристов оплачены, и "все будут возвращаться с отдыха в запланированные сроки".

Какие документы нужно предоставить в "Ингосстрах" 1. Требование о выплате страхового возмещения; 1. Требование о выплате страхового возмещения; 2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ; 3. Копию договора о реализации турпродукта или договора поручения; 4. Документы, подтверждающие ущерб в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору (счета, квитанции, платежные документы, выданные компетентными органами и организациями – перевозчиками, отелями или гостиницами). К требованию о выплате возмещения дополнительно предоставляются (при их наличии): 1. Копии документов, свидетельствующие об отказе туроператора возместить реальный ущерб, понесенный туристом; 2. Копия судебного решения о возмещении реального ущерба по иску;



25 июля объявила о приостановлении своей деятельности компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

По мнению гендиректора туроператора "Роза ветров мир" Ирины Крюковой, ситуация, сложившаяся вокруг турфирмы "Нева", повлияла на деятельность туроператора.

Как сказала Крюкова, финансовая стабильность "Розы ветров Мир" пошатнулась из-за сильного демпинга, а также падения спроса россиян на европейские направления. "Последней каплей стал отказ банка в возобновлении кредита, о чем нам объявили сразу после краха туроператора "Нева". Хотя за неделю до этого было вынесено положительное решение кредитного комитета", - сказала она.

Напомним, что 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.