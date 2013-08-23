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23 августа 2013, 13:23

Общество

Почти 3 миллиона человек посетили Москву с начала года

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие 2013 года в столицу приехало 2,7 миллиона человек. Об этом доложил на оперативном совещании в столичной мэрии и.о. главы комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько.

Число приехавших из стран дальнего зарубежья увеличилось на 13 процентов, из стран СНГ – на 8 процентов. Что касается гостиничного бизнеса, то, по сообщению комитета, за 6 месяцев 2013 года в московских отелях остановилось 2,5 миллиона человек.

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Кроме того, ко Дню города комитет по туризму планирует запустить еще один экскурсионный маршрут, по которому будет курсировать двухэтажный туристический автобусCity Sightseeing.

В 2012 году иностранные туристы приезжали в столицу 5,2 миллиона раз, что на 700 тысяч больше показателей 2011 года. Сейчас в комитете отмечают, что если туристический поток продолжит расти такими же темпами, то по итогам 2013 года можно достичь заявленного показателя в 5,5 миллионов прибытий иностранцев.

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