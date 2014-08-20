Россияне в этом сезоне предпочли экономичные курорты

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Российские туристы в этом сезоне предпочли экономичные курорты, сообщает в среду, 20 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По ее словам, в этом году турпоток в Турцию вырос на 15 процентов, при этом в Египет россияне едут менее охотно, турпоток туда увеличился примерно на 2-3 процента. Кроме того, россияне охотно едут отдыхать в Крым и на курорты Краснодарского края.

"Увеличение туристического потока наблюдается на турецком и египетском направлениях, во многом это зависит от экономической ситуации, такую тенденцию мы стали замечать еще в конце прошлого года, когда люди стали отдавать предпочтение безвизовым долларовым направлениям", - пояснила Ломидзе.

Турция и Египет считаются одними из самых дешевых и популярных направлений среди российских туристов. Так, по данным Ростуризма, только за I квартал 2014 года из России в Египет выехали более 623 тысяч человек, а в Турцию - почти 212 тысяч человек.

"Наравне с направлениями на Египет и Турцию возрос поток туристов, посещающих российские города, рост составляет около 23-25 процентов. Очень многие после последних событий в туриндустрии перестали доверять туроператорам - и решили в этом году отдать предпочтение отечественным курортам", - добавила Ломидзе.

Она также отметила, что турпоток из России в средиземноморские страны в целом сократился на 30 процентов. При этом, падение турпотока в эти страны никак не связано с внешними санкциями, подытожила Майя Ломидзе.

Ранее M24.ru сообщало, что самыми популярными среди российских туристов в 2014 году стали Барселона и Тель-Авив.

Однако традиционно любимые туристами Бангкок, Прага и Мюнхен свою популярность, наоборот, растеряли.