Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 августа 2014, 17:27

Россияне в этом сезоне предпочли экономичные курорты

туризм отдых туристы Египет Турция путевки АТОР Майя Ломидзе турпоток

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские туристы в этом сезоне предпочли экономичные курорты, сообщает в среду, 20 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По ее словам, в этом году турпоток в Турцию вырос на 15 процентов, при этом в Египет россияне едут менее охотно, турпоток туда увеличился примерно на 2-3 процента. Кроме того, россияне охотно едут отдыхать в Крым и на курорты Краснодарского края.

"Увеличение туристического потока наблюдается на турецком и египетском направлениях, во многом это зависит от экономической ситуации, такую тенденцию мы стали замечать еще в конце прошлого года, когда люди стали отдавать предпочтение безвизовым долларовым направлениям", - пояснила Ломидзе.

Турция и Египет считаются одними из самых дешевых и популярных направлений среди российских туристов. Так, по данным Ростуризма, только за I квартал 2014 года из России в Египет выехали более 623 тысяч человек, а в Турцию - почти 212 тысяч человек.

Ссылки по теме

"Наравне с направлениями на Египет и Турцию возрос поток туристов, посещающих российские города, рост составляет около 23-25 процентов. Очень многие после последних событий в туриндустрии перестали доверять туроператорам - и решили в этом году отдать предпочтение отечественным курортам", - добавила Ломидзе.

Она также отметила, что турпоток из России в средиземноморские страны в целом сократился на 30 процентов. При этом, падение турпотока в эти страны никак не связано с внешними санкциями, подытожила Майя Ломидзе.

Ранее M24.ru сообщало, что самыми популярными среди российских туристов в 2014 году стали Барселона и Тель-Авив.

Однако традиционно любимые туристами Бангкок, Прага и Мюнхен свою популярность, наоборот, растеряли.

"Путешествия": Что нужно сделать первым делом в номере отеля

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать