Крымские власти заявили о провале туристической блокады полуострова

В Крыму заявили, что украинским властям не удалось создать трудности для туристов, выбирающих отдых на полуострове, сообщает РИА Новости.

По словам главы госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, тысячи украинских граждан, несмотря на пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить полустров. А киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска.

Ранее сообщалось, что власти Украины приказали пограничникам создавать искусственные препятствия на пограничных пунктов, из-за этого туристам, желавшим попасть в Крым, пришлось стоять в километровых очередях.