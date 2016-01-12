Рекордное число туристов посетило российские регионы в праздники

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

Российские регионы в новогодние праздники посетило рекордное количество туристов, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На Новый год в Краснодарский край приехали более 340 тысяч туристов, горнолыжные комплексы Красной поляны посетили свыше 392 тысяч человек. В Казани турпоток составил 133 тысячи человек, а вотчину Деда Мороза в Великом Устюге посетили более 36 тысяч туристов.

Значительная часть туристов, которые воспользовались услугами туроператоров, не просто приезжали в регионы на один день, а брали полноценное проживание в отелях.

"Например, в Краснодарском крае большинство гостей – свыше 280 тысяч человек – останавливались в гостиницах и пансионатах Сочи, Анапы, Геленджика, Туапсинского и Апшеронского районов, на Азовском побережье. Ожидаемо заполнены были и отели Красной поляны – на 90-100 процентов, на новогодних праздниках они приняли почти 56 тысяч человек. В общей сложности количество посетителей горных комплексов выросло на 6 процентов по сравнению с прошлым годом, когда в праздничные дни в Красной Поляне побывали 370 тысяч человек", – сообщает пресс-служба АТОР.

На 10 процентов вырос и турпоток в Великом Устюге. В новогодние праздник там отдыхали туристы из Вологды, Череповца, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. В общей сложности Вологодскую область в новогодние каникулы посетили 120 тысяч человек.

В Госкомитете Татарстана по туризму также зафиксировали высокие показатели турпотока. Приезжие посещали не только достопримечательности Казани, но и другие. Например, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в праздники принял более 4 тысяч человек, что почти вдвое больше показателей прошлого года.

А на острове-граде Свияжск за первые 10 дней 2016 года побывали более 10 тысяч человек, в прошлом году – лишь 8 тысяч туристов.

По данным Ростуризма, в конце 2015 года внутренний российский турпоток вырос на 30 процентов, а выездной наоборот упал на 40 процентов. На этом показателе сказался запрет на продажу туров в Турцию и прекращение авиасообщения с Египтом. Эти две страны лидировали среди других курортов у российских туристов. Ежегодно их посещали около 4 миллионов россиян.

Как ранее отмечал президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, помимо уже существенного увеличения продаж путевок на российские курорты, будущим летом стоит ожидать еще роста на 15 процентов.