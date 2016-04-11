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Общество

11 апреля 2016, 08:22

Туристам в метро раздадут карты столицы к ЧМ по хоккею

туризм туристические карты чемпионат мира по хоккею

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столичной подземке туристам бесплатно раздадут карты-схемы к чемпионату мира по хоккею. Об этом mos.ru сообщили в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

Планируется, что буклеты с достопримечательностями города на русском и английском языках метрополитен получит к маю. После их будут раздавать на 12 стойках "Живое общение" в московской подземке.

Всего на туристической карте отображены 42 городские достопримечательности. Также в буклете есть небольшая памятка с телефонами экстренных служб и советами, как поступать в случае ЧП.

"Москва в цифрах": Чемпионат мира по хоккею-2016

Чемпионат мира пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. В столице состоятся все встречи группы А с участием сборных России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Дании и Казахстана. Москва также примет два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал турнира.

Матчи группы B, в которой сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Словакии, Белоруссии, Франции, Германии и Венгрии пройдут в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный".

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