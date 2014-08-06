Ростуризм составит "черный" список зарубежных отелей и компаний

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Ростуризм планирует составить "черный" список зарубежных отелей и компаний, которые требовали от клиентов российских турфирм, объявивших о приостановке своей деятельности, повторно оплатить отдых, сообщается на сайте ведомства.

"Мы считаем недопустимым ситуацию, когда с российских туристов требуют повторной оплаты или, более того, просят покинуть отель, мотивируя это тем, что не получили оплату от российского туроператора", - говорится в сообщении.

О перечне отелей и компаний, попавших в "черный" список, сообщат российским туроператорам. Всего в едином федеральном реестре числится 4361 туроператор.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.