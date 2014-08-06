Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 августа 2014, 22:05

Ростуризм составит "черный" список зарубежных отелей и компаний

туризм отдых туристы отели турфирмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Ростуризм планирует составить "черный" список зарубежных отелей и компаний, которые требовали от клиентов российских турфирм, объявивших о приостановке своей деятельности, повторно оплатить отдых, сообщается на сайте ведомства.

"Мы считаем недопустимым ситуацию, когда с российских туристов требуют повторной оплаты или, более того, просят покинуть отель, мотивируя это тем, что не получили оплату от российского туроператора", - говорится в сообщении.

О перечне отелей и компаний, попавших в "черный" список, сообщат российским туроператорам. Всего в едином федеральном реестре числится 4361 туроператор.

Ссылки по теме

Проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.

Сайты по теме

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать