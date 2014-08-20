Фабио Капелло возглавит сборную мира

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Главный тренер сборной России Фабио Капелло станет наставником команды мира в товарищеском матче против легенд казахстанского клуба "Кайрат". Поединок между сборной мира и "Кайратом" приурочен к 60-летию со дня создания команды, сообщает официальный сайт коллектива.

Встреча состоится 26 сентября в Алма-Ате. Кто именно войдет в состав сборной мира, пока не сообщается. Известно, что тудут будут включены победители мундиалей и Лиги чемпионов.

"Кайрат" был основан в 1954 году на базе "Динамо" из Алма-Аты. Клуб дважды выигрывал чемпионат Казахстана.

Фабио Капелло является главным тренером сборной России с 2012 года, когда он сменил на этом посту своего предшественника Дика Адвоката.

Итальянец вывел сборную в финальную часть чемпионата мира 2014 года, но на мундиале сборная выступила неудачно, заняв третье место в своей группе. Примечательно, что россияне не одержали ни одной победы: на счету национальной команды ничьи в матчах с Южной Кореей и Алжиром и поражение от Бельгии.