Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

20 августа 2014, 14:24

Фабио Капелло возглавит сборную мира

тренеры Фабио Капелло сборная России Кайрат

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной России Фабио Капелло станет наставником команды мира в товарищеском матче против легенд казахстанского клуба "Кайрат". Поединок между сборной мира и "Кайратом" приурочен к 60-летию со дня создания команды, сообщает официальный сайт коллектива.

Встреча состоится 26 сентября в Алма-Ате. Кто именно войдет в состав сборной мира, пока не сообщается. Известно, что тудут будут включены победители мундиалей и Лиги чемпионов.

"Кайрат" был основан в 1954 году на базе "Динамо" из Алма-Аты. Клуб дважды выигрывал чемпионат Казахстана.

Фабио Капелло является главным тренером сборной России с 2012 года, когда он сменил на этом посту своего предшественника Дика Адвоката.

Итальянец вывел сборную в финальную часть чемпионата мира 2014 года, но на мундиале сборная выступила неудачно, заняв третье место в своей группе. Примечательно, что россияне не одержали ни одной победы: на счету национальной команды ничьи в матчах с Южной Кореей и Алжиром и поражение от Бельгии.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать