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Москва 24

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ПДД

13 февраля, 09:45

Детские автокресла предлагают сертифицировать

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Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Депутаты Госдумы предлагают ввести обязательную сертификацию детских автомобильных кресел, передает телеканал "Москва 24".

Так, в ПДД пропишут четкий перечень требований, которым должно отвечать кресло. Прежде всего это соответствие росту и весу ребенка.

К изменениям Правил депутатов подтолкнула статистика прошлогодних аварий: за 11 месяцев 2014 года в авариях погибло больше 500 детей, еще порядка девяти тысяч получили различные травмы.

По данным парламентариев, такие показатели возникают из-за отсутствия автокресел или ремней безопасности.

Ранее M24.ru сообщало, что ГИБДД определила список из 39 школ, чьи ученики за первые шесть месяцев этого года попали в ДТП два и более раз. Речь идет о тех случаях, когда дети переходят дорогу или сталкиваются с автомобилем, катаясь на велосипеде и даже, если попадают в аварию, сидя в машине родителей.

По словам пресс-секретаря управления ГИБДД по Москве Артема Иванова, каждую из этих 39 школ закрепили за одним из руководителей окружных или районных подразделений ГИБДД

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