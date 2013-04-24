24 апреля 2013, 11:34

Московские власти создадут базу иностранных автомобильных номеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти совместно с МВД и Федеральной таможенной службой планируют составить базу иностранных автомобильных номеров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отвечая на вопросы читателей M24.ru.

Сегодня 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений, расставленных по Москве, не распознают иностранные номерные знаки. "Эта проблема известна, и в настоящее время Правительство Москвы совместно с Федеральной таможенной службой и МВД разрабатывает способы ее решения, - заявил Ликсутов в интервью M24.ru. – Скоро владельцы автомобилей с иностранными номерами будут получать штрафы, а использовать автомобиль при наличии неоплаченных штрафов станет для них невозможным".

По словам заммэра, наказывать иностранных нарушителей ПДД власти смогут после того, как будет составлена база иностранных номеров.

Полное интервью с Максимом Ликсутовым читайте здесь.

транспорт иностранцы Максим Ликсутов автомобильные номера база пдд

