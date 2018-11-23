Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные в столице закроют на двое суток станцию метро "Ховрино" – это необходимо для подключения строящейся "Беломорской". Также в эти дни продолжится строительство дорог и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях на выходные, а также о том, как их объехать – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Закрытие станций метро

Станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии метро закроют 24 и 25 ноября. Это связано с подключением строящейся станции "Беломорская". Для проезда между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино" можно воспользоваться двадцатью бесплатными компенсационными автобусами "КМ". Они будут курсировать по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной, а обратно – по Ленинградскому шоссе, Беломорской и улице Дыбенко.

Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станции метро "Ховрино"

Для свободного проезда компенсационных маршрутов будет организован участок выделенной полосы (100 метров) на улице Беломорская для левого поворота на улицу Дыбенко. Минимальный интервал движения составит две минуты. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30.

Строительство дорог, метро и зданий

До 25 декабря ограничен проезд на участке от дома №37А, сооружения 2 на улице Маршала Шапошникова до дома №37, корпуса 9 на Ленинградском проспекте. Там перекрыли по одной полосе в каждом направлении в связи со строительством многофункционального комплекса.

Фото: transport.mos.ru

До конца года, в связи со строительством Большой кольцевой линии метро, машины не смогут проехать по одной полосе на улице Каховка − от ее пересечения с Керченской улицей до дома №13, корпуса 1. Для удобного проезда сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

Одну полосу частично перекрыли в 4-м Полевом переулке и на улице Сокольнический Вал в районе ее пересечения с Богородским шоссе – ограничения продлятся до 31 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Также до конца года перекрыли одну полосу на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова – от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют по 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в ночное время – с 01:30 до 04:30 – для проезда закрыт участок в районе пересечения МКАД с улицей Генерала Дорохова. С 25 по 30 ноября ремонтные работы будут проходить на внешней стороне московской автомагистрали. Для проезда закрытого участка организуют специальный маршрут объезда.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения – в Ленинградском тоннеле – от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

Строительные работы продолжаются на пересечении проезда Нансена и Проектируемого проезда № 3660. По 15 февраля следующего года в этом районе перекрыта одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, до 1 декабря из-за строительных работ ограничено движение по одной полосе на улице Пресненский Вал в районе дома №36.

Фото: transport.mos.ru

А по 30 ноября ограничили движение по одной полосе в сторону области по Кутузовскому проспекту – от дома №2/1, корпуса 1А до дома №4/2. В этом районе строят станции Калининско-Солнцевской линии метро.

Фото: transport.mos.ru

На некоторых улицах юго-запада столицы ограничили проезд автомобилей в связи с работами по строительству станции метро "Улица Новаторов". До 19 декабря перекрыты две полосы на участке улицы Академика Пилюгина (от дома №90/2, строения 1 до дома №95 на Ленинском проспекте) и одна полоса Ленинского проспекта в сторону улицы Гарибальди (участок №1 на схеме).

До 14 декабря в связи с реставрацией здания на улице Юлиуса Фучика нельзя проехать по одной полосе в районе дома №19/18, строения 4.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На улице Зеленые Горы от дома №12 до дома №14 по Варшавскому шоссе ввели ограничения движения по одной полосе. Они действуют до 30 ноября. А вот одна полоса в районе дома №19 по Варшавскому шоссе перекрыта круглосуточно до 15 декабря. На этих участках также ремонтируют газопровод.

Фото: transport.mos.ru

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

По 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.



Фото: transport.mos.ru

До конца 2018 года будут проходить работы по реконструкции газопровода в центре столицы. Так, нельзя будет проехать по одной полосе Самотечной улицы от ее пересечения с Садовой-Самотечной улицей до дома №7, строения 3 (участок №1 на схеме). Ограничения коснутся и проезда по 1-му Волконскому переулку − от дома №15 до пересечения с Делегатской улицей (участок №2 на схеме). Помимо этого, до 12 марта 2019 года для проезда недоступна одна полоса на Делегатской улице − между домами №14/2 и №25 (участок №3 на схеме).

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, до 3 декабря движение транспорта ограничено по одной полосе дублера в районе владения 52 на Алтуфьевском шоссе. В этом районе идет прокладка инженерных сетей.



Фото: transport.mos.ru

А до 20 декабря для водителей недоступна одна полоса на 2-й Новоостанкинской улице − в районе дома №5 по улице Цандера. Здесь также занимаются городскими инженерными сетями.



Фото: transport.mos.ru

На одной полосе Мукомольного проезда ограничения действуют круглосуточно до 25 декабря. Их ввели в районе дома №5, корпуса 1 для проведения работ на инженерных сетях.



Фото: transport.mos.r

Для реконструкции инженерных сетей спецтехника до 25 декабря займет две полосы на улице Щепкина − между Малой Сухаревской площадью и улицей Дурова. На этом участке также временно ликвидируют парковку.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября 2019 года на Большой Академической улице занимаются прокладкой инженерных сетей. На это время ограничено движение по одной полосе на бульваре Матроса Железняка от дома №35 до дома №33, корпуса 1. Такие же ограничения введены на Большой Академической улице от дома №2 на Михалковской улице до дома №65, а также в 1-м Новомихалковском проезде в районе пересечения с Большой Академической улицей.



Фото: transport.mos.ru

Ограничения введены также на Большой Академической улице от пересечения с улицей Лихоборские Бугры до дома №73, корпуса 1 и на Большой Академической улице от дома №77, корпуса 1 до пересечения с Северо-Восточной хордой.