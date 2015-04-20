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Город

20 апреля 2015, 20:20

Предстоящей ночью в Москве ожидается мокрый снег с дождем

транспорт погода похолодание снег предупреждения прогнозы синоптиков ухудшение погоды

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в городе. Ночью столбик термометров опустится до -2 градусов, также ожидается мокрый снег с дождем, сообщает инфоцентр департамента транспорта.

Чтобы избежать увеличения числа ДТП, департамент транспорта советует автомобилистам по возможности отказаться от поездок на машинах и пользоваться городским транспортом. Остальным водителям стоит быть внимательнее и соблюдать ПДД: держать дистанцию, а также резких маневров и торможений.

При этом, как отмечает Гидрометцентр России, погодные условия и низкие температуры способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе столицы.

До конца рабочей недели погоду продолжат определять циклоны. Москвичей ожидают осадки различной интенсивности. А порывистый северный ветер рассеет примеси в приземном слое атмосферы.

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Напомним, столичная Госавтоинспекция также просит водителей быть внимательнее из-за погоды. Сейчас в городе идет снег. На мокром асфальте тормозной путь авто увеличивается, а в условиях плохой видимости водителям труднее увидеть помеху на дороге.

Синоптики прогнозируют, что в среду циклон начнет отступать, а в четверг его пересечет теплый атмосферный фронт. Ночью в четверг температура составит -1…4 градуса, днем +7…+12. А у же к выходным осадки прекратятся. Ночью столбики термометров будут на уровне 0…+5 градусов. В субботу днем воздух прогреется до 10-15 градусов, в воскресенье – до 20 градусов.

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