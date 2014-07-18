О местонахождении автобусов "Автолайн" можно узнать по мобильнику

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Пассажиры компании "Автолайн" могут узнать о том, где находится ближайший автобус, с помощью мобильника. По информации пресс-службы компании "Автолайн", 17 июля запущен новый мобильный сервис на основе приложения Яндекс-Транспорт.

Переговоры с "Яндексом" крупнейший негосударственный перевозчик Москвы и области вел уже несколько лет, но реализовать проект оказалось возможно только в этом году, после того, как автобусы компании оборудовали системой ГЛОНАСС, а на предприятиях "Автолайн" организовали систему диспетчеризации и контроля транспорта на маршрутах.

Новая услуга доступна пассажирам, у которых есть телефоны или планшеты на базе Android и iOS. Скачав бесплатное приложение и выбрав нужный маршрут, пользователь может узнать, как далеко от его остановки находится ближайший автобус. Данные о месторасположении транспорта обновляются раз в 10 секунд.