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15 июля 2014, 18:22

Сергиев Посад закрывают для личных автомобилей на пять дней

транспорт наземный транспорт Сергиев Посад

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергиев Посад закроют для въезда личного автотранспорта с 15 по 20 июля – на время празднования 700-летия Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Движение транспорта на региональных и муниципальных дорогах в Сергиево-Посадском районе и в самом городе ограничат с 21.00 вторника до 21.00 воскресенья. На это время будет запрещен въезд в центр города на личных автомобилях. Перемещаться по Сергиеву Посаду можно будет только на маршрутных автобусах, курсирующих по улице Кооперативной от улицы Вознесенской до Вокзальной площади.

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Такие меры предприняты для обеспечения безопасности и транспортировки многочисленных паломников и туристов, которые собираются на праздник в Троице-Сергиевой Лавре. Ожидается, что Лавру в дни празднования 700-летия Сергия Радонежского посетят свыше 100 тысяч человек.

16 июля состоится крестный ход из Хотькова в Сергиев Посад, а возле стен Лавры появится палаточный лагерь, рассчитанный на 20 тысяч паломников. В связи с этим с 08.00 16 июля по 20.00 20 июля будет ограничено движение по улицам Горчакова, Больничной, Горбаневской, на участках автомобильной дороги "М 8 Холмогоры – Хотьково" и "Хотьково – Сергиев Посад". Со схемой перекрытых дорог можно ознакомиться на сайте Главного управления дорожного хозяйства.

Для автомобилистов предусмотрено пять перехватывающих парковок на Московском и Новоугличском шоссе, со стороны поселка Семхоз, деревни Глинково и поселка Лесхоз. Все приезжающие в Сергиев Посад смогут оставить свои машины на парковках и добраться до центральной части города на специальных шаттлах. Общественный транспорт, украшенный праздничной символикой, будет работать в дни празднования с 6.00 до 23.00.

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