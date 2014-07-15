Сергиев Посад закрывают для личных автомобилей на пять дней

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Сергиев Посад закроют для въезда личного автотранспорта с 15 по 20 июля – на время празднования 700-летия Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Движение транспорта на региональных и муниципальных дорогах в Сергиево-Посадском районе и в самом городе ограничат с 21.00 вторника до 21.00 воскресенья. На это время будет запрещен въезд в центр города на личных автомобилях. Перемещаться по Сергиеву Посаду можно будет только на маршрутных автобусах, курсирующих по улице Кооперативной от улицы Вознесенской до Вокзальной площади.

Такие меры предприняты для обеспечения безопасности и транспортировки многочисленных паломников и туристов, которые собираются на праздник в Троице-Сергиевой Лавре. Ожидается, что Лавру в дни празднования 700-летия Сергия Радонежского посетят свыше 100 тысяч человек.

16 июля состоится крестный ход из Хотькова в Сергиев Посад, а возле стен Лавры появится палаточный лагерь, рассчитанный на 20 тысяч паломников. В связи с этим с 08.00 16 июля по 20.00 20 июля будет ограничено движение по улицам Горчакова, Больничной, Горбаневской, на участках автомобильной дороги "М 8 Холмогоры – Хотьково" и "Хотьково – Сергиев Посад". Со схемой перекрытых дорог можно ознакомиться на сайте Главного управления дорожного хозяйства.

Для автомобилистов предусмотрено пять перехватывающих парковок на Московском и Новоугличском шоссе, со стороны поселка Семхоз, деревни Глинково и поселка Лесхоз. Все приезжающие в Сергиев Посад смогут оставить свои машины на парковках и добраться до центральной части города на специальных шаттлах. Общественный транспорт, украшенный праздничной символикой, будет работать в дни празднования с 6.00 до 23.00.