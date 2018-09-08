Метро и МЦК по случаю Дня города будут работать всю ночь

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) по случаю Дня города будут работать всю ночь с 8 на 9 сентября.

Интервалы между поездами в метро составят от 3,5 до 10 минут, на МЦК – 10 минут.



Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику рабочих дней. На самых востребованных маршрутах задействуют дополнительный подвижной состав. Также пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусами.

Пригородные поезда 8 и 9 сентября будут курсировать в привычном для выходных режиме – без дневного перерыва и с дополнительными остановками.

Режим работы городских парковок не меняется. В субботу парковка – платная, в воскресенье – бесплатная, как и всегда.