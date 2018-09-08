Ограничения движения в День города: где перекрыли и как объехать

В эти выходные столица торжественно отпразднует свое 871-летие, кроме того, в воскресенье горожане выберут мэра Москвы. В связи с этими событиями в центр города автомобилистам лучше не ездить, так как там ожидается большое количество перекрытий. Также в городе продолжают строить дороги и развязки, прокладывать и ремонтировать инженерные сети. Обо всех ограничениях движения в эти выходные – в материале портала Москва 24.

День города

В День города перекрыли сразу несколько улиц и бульваров в центре Москвы. 7 сентября для проезда полностью закрыты улицы: Тверская – от Пушкинской площади до Манежной, Охотный ряд, Моховая улица – от Большой Никитской до Тверской. Снимут перекрытия в 6 утра в понедельник, 10 сентября.

Также с 7 по 10 сентября полностью перекрыты некоторые прилегающие переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. В них движение возобновится 10 сентября в 12 часов. С пятницы по воскресенье перекрыто движение и в Большом Николопесковском переулке: ограничение действует до 6 часов утра 9 сентября.

Непосредственно в День города (8 сентября) перекрыли Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00), прилегающую часть Садово-Сухаревской улицы (с 7:00 до 17:00), Волхонку (с 11:00 до 21:30) и Москворецкую улицу (с 20:50 до 21:10). Трубная площадь также закрыта для движения автомобилей (с 11:00 до 17:00). Кроме того, 8 сентября с 20:50 до 21:10 будут перекрыты улица Федосьино и Проектируемый проезд №5562, а 9 сентября в промежутке с 15:00 до 20:30 закрыли улицу Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы.

Фото: transport.mos.ru

В Зеленограде в День города недоступна для автомобилистов улица Николая Злобина (с 15:00 до 17:00). Кроме того, с 15:00 до 17:30 для транспорта перекрыт Центральный проспект. В этот же день, с 15:00 до 22:00, ограничения ввели в Савелкинском проезде и на Озерной аллее.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, по одной полосе в обоих направлениях перекроют на улице Авиаконструктора Микояна и на улице маршала Шапошникова. Перекрытия будут действовать с 21 часа 9 сентября до часа ночи 10 сентября.

"ТеатРалли"

Фото: transport.mos.ru

Участок Бульварного кольца будет закрыт для проезда автомобилей в воскресенье, 9 сентября, из-за благотворительного велозаезда "ТеатРалли". В связи с велопробегом перекроют улицу Петровка, а также Сретенский, Рождественский, Петровский и Страстной бульвары. Ограничения будут действовать с 10 до 13 часов.

Выборы мэра

Фото: transport.mos.ru

В связи с выборами мэра Москвы с 8 часов субботы до 14 часов понедельника полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.

Строительство дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля 2019 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе частично ограничен съезд из поселка Беседы на МКАД (21-й километр, внешняя сторона). Также по 30 сентября частично будет занята проезжая часть моста Беседы-Братеево (въезд в Москву с эстакады).

Фото: transport.mos.ru

22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра придется объехать по основной трассе. Строительные работы продлятся до 30 октября.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станций Большой кольцевой линии метро с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2019 года полностью перекрыта Наличная улица от дома 4, строение 7 до дома 3.

Инженерные работы

transport.mos.ru

С 22 августа по 15 октября на улице Красных Зорь идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим ограничено движение на одной полосе от пересечения с Гвардейской улицей до дома 10. Такое же ограничение действует на улице Ивана Франко от пересечения с Полонской улицей до дома 26, корпус 1.

transport.mos.ru

С 25 августа по 30 ноября введут дорожные ограничения на западе Москвы. На Истринской улице от дома №8, корпус 1 до дома 10, корпус 1 ограничат движение на одной полосе. Для автомобилистов временно расширят проезжую часть. Также одну полосу частично займут на дублере Рублевского шоссе в районе дома №10, корпус 1 по Истринской улице. А на Малогвардейской возле дома 4, строение 1 перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда.

transport.mos.ru

С 26 августа по 30 октября введены ограничения на Авиамоторной улице. Движение ограничено на одной полосе в районе дома 8, строение 1, в районе пересечения с Красноказарменной улицей и в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Здесь тоже будут проводить инженерные работы.

Фото: transport.mos.ru

До 31 октября ограничили движение и убрали парковку на улице Антонова-Овсеенко в районе дома 4. Рядом проходят работы на инженерных сетях.