Из-за провала асфальта на 4-й Магистральной улице задерживаются автобусы

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На севере столицы задерживаются автобусы маршрутов №№6, 155 и 294. Причиной задержки стала яма на проезжей части возле дома 3 по 4-й Магистральной улице, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас автобусы следуют по измененным маршрутам, минуя часть остановок. Кроме того, на 4-й Магистральной улице образовался затор. На месте работает аварийная бригада.

Напомним, в ноябре специалисты Мосводоканала заменили на Пятницкой улице участок водопровода, где ранее произошло повреждение. Они закопали яму, а дорожные рабочие положили там новый асфальт.