Контролеры общественного транспорта подключатся к выявлению нарушителей парковки

"Утро": Нарушения парковки выявят контролеры общественного транспорта

Контролеры общественного транспорта вслед за водителями "парконов" и автобусов начали передавать информацию о нарушителях правил парковки на дорогах инспекторам МАДИ. Об этом M24.ru рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. Особое внимание контролеры будут уделять участкам возле транспортно-пересадочных узлов.

По словам Дьякова, контролеры позвонят в Московскую административно-дорожную инспекцию, если увидят, что на остановке, пешеходном переходе или тротуаре припаркован автомобиль, мешающий проезду общественного транспорта. "Когда контролеры выходят на маршрут, особенно во время работы около транспортно-пересадочных узлов, они передают информацию о машинах, припаркованных с нарушениями, в МАДИ, чтобы те уже вызвали инспектора", - пояснил Сергей Дьяков.

Он также напомнил, что ГКУ "Организатор перевозок" участвует в совместных рейдах МАДИ, эвакуаторщиков и полиции по транспортно-пересадочных узлам. Дьяков добавил, что на ТПУ расположены камеры, подключенные к Единому центру хранения данных, которые, в том числе, может использовать ситуационный центр ЦОДД для выявления нарушителей.





Контроль за нарушителями С января 2015 года все водители "парконов" С января 2015 года все водители "парконов" начали вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами. В районы, где наблюдается много нарушений, погрузчики будут приезжать максимум через час-полтора. Также в январе начали эвакуировать машины по жалобам водителей "Мосгортранса". Пилотный проект стартовал в Восточном округе на маршруте автобуса № 34. Первые результаты показали, что число дорожных заторов уменьшилось, а скорость автобусов увеличилась. Сейчас столичные улицы патрулируют 200 инспекторов МАДИ, однако организация намерена увеличить штат до 400 специалистов. По словам замруководителя инспекции Андрея Сидорова, ежедневно на улицах дежурит 34 экипажа, семь из них - в ночное время. Сотрудники МАДИ выявляют нарушителей парковки, бросающих машины под знаками 3.27 "Стоянка запрещена" и 3.28 "Остановка запрещена". За нарушение правил парковки столичным автомобилистам грозит штраф 3 тысячи рублей. Правила остановки и стоянки также контролируют 310 "парконов".



Весной 2015 года запустят приложение для москвичей, которые смогут жаловаться на неправильную и даже неоплаченную парковку, а также нарушения ПДД автомобилистами. Для того чтобы отправить жалобы, нужно будет пройти полную регистрацию на московском портале госуслуг.





Координатор проекта гражданских активистов "Движение" Андрей Филин считает, что контролеры могут звонить в МАДИ и сообщать о нарушениях парковки только в свободное от работы время. "Им важнее ловить "зайцев" и нелегальных перевозчиков, сообщения о неправильной парковке должны носить рекомендательный характер", - сказал Филин.

Однако он добавил, что если контролеры будут находить свободное время для звонка, то количество нарушений остановки и стоянки может сократиться. "Если машину бросили возле транспортно-пересадочного узла, она может заблокировать десятки маршрутов и стать причиной пробки", - пояснил эксперт.

Председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров сказал, что среди водителей достаточно много нарушителей, которые оставляют машины на пешеходных переходах, остановках и тротуарах, поэтому дополнительный контроль со стороны должностных лиц разных городских учреждений не будет лишним. "Водители часто бросают свои машины на дороге и тем самым блокируют полосу, поэтому, если контролеры заметят это нарушение, они конечно должны об этом сообщить. Автомобили, припаркованные в неправильных местах, надо эвакуировать, потому что как иначе обеспечить безопасность на дороге", - сказал эксперт.

Майя Соерова, Марина Курганская