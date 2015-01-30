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Москва 24

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Политика

30 января 2015, 13:13

Шувалов призвал найти виновников роста цен на продовольствие

торговля Госдума продукты бизнес ФАС власть Игорь Шувалов

Правительству необходимо найти тех, кто взвинчивает цены - Шувалов

Правительство должно найти звено, спекулятивно поднимающее цены на продовольствие, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в Госдуме, передает телеканал "Москва 24".

"Для нас это реальная забота", - признал Игорь Шувалов. По его словам, в первую очередь необходимо задействовать механизмы Федеральной антимонопольной службы и работать с региональными комиссиями, которые в ежедневном режиме должны отслеживать повышение цен на продовольствие, особенно на российское.

"Мы должны найти звено. Нам его указывают часто как розничную торговлю, но это не совсем так, а в этом участвует, в том числе, и оптовое звено, спекулятивно взвинчивающее цены", - отметил первый вице-премьер. Он также добавил, что необходимо быть крайне аккуратными в этом вопросе, чтобы законодательные инициативы по административному ограничению не привели к возвращению к "тому старому, от которого мы так сильно бежали".

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Ранее прокуратура обнаружила завышенные цены на продукты в семи московских торговых сетях. Так, например, в магазине "Азбука вкуса" на улице Садовая-Черногрязская говядина продавалась с наценкой 77,5%, творог – с наценкой более 100%. В "Перекрестке" на Дмитровском шоссе мороженую тушку хека предлагали с наценкой 130%. Подобные нарушения также были установлены в магазинах "Магнолия", "Дикси", "Магнит", "Билла" и "Спар".

Напомним, 21 января по поручению генерального прокурора России в столице стартовали рейды прокуратуры по продуктовым магазинам, в связи с массовыми сообщениями о повышении цен, вызванном падением курса рубля к доллару и евро.

За нарушение правил продажи отдельных видов товаров статьей 14.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа до 30 тыс. рублей.

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