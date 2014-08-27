В Москве создадут интерактивную карту магазинов

Фото: ИТАР-ТАСС

Интерактивная карта, на которой отмечены торговые точки разного формата, создается в Москве. Об этом рассказал 27 августа глава департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам, уже в процессе создания карты стало ясно, что продуктовых магазинов не хватает в 280 точках столицы.

Фото: департамент информационных технологий/ Интерактивная карта московских магазинов

Разработкой карты займутся сотрудники проекта "Активный гражданин" совместно с департаментом информационных технологий. Как сообщило в среду Агентство "Москва" со ссылкой на ИТАР-ТАСС, на интерактивной карте будут отмечены все магазины шаговой доступности. Полученная информация поможет властям определить районы, в которых необходимо разместить новые стационарные и временные торговые заведения.

Опросы через приложение "Активный гражданин" показали, что больше 84 процентов жителей столицы ощущают нехватку магазинов шаговой доступности. На основании ответов москвичей власти выявили зоны, в которых наблюдается особенно острый дефицит торговых точек. Решить проблему планируют с помощью развития нового вида торговли – "подуличных" магазинов, размещенных в подземных переходах. Первая такая торговая точка откроется в переходе на Садовом кольце в октябре 2014 года.