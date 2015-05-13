В Москве всего 2 процента контрафактного топлива - эксперт

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Накануне по всей стране начались проверки заправочных станций, которые Генпрокуратура проводит вместе с Госстандартом и Ростехнадзором. Президент Московской топливной ассоциaции Евгений Аркуша рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как будут проходить проверки и почему в столице практически нет контрафактного топлива.

"Генпрокуратура будет проверять все, что находится в обороте: заводы, места хранения, нефтебазы и в том числе АЗС. Это абсолютно правильно. АЗС - это конечное звено, кто-то же производит это некачественное топливо. Как правило, это нефтебазы или небольшие заводы. Во время проверки берется проба, делается лабораторный анализ и сравнивается с нормами. Если показатели не совпадают, организацию штрафуют. Соответствующие нормы есть в КоАП, за повторное нарушение компании грозит штраф в 700 тысяч рублей. В Москве за качеством топлива следит также департамент природопользования. Здесь за повторное нарушение штраф составляет миллион рублей. В столице практически нет контрафактного топлива из-за жесткой конкуренции и достаточно суровых наказаний. Максимум 1-2 процента на мелких заправках", - пояснил он.

Ранее список заправок с некачественным бензином начали публиковать в мобильном приложении "Транспорт Москвы". "Черный список" формирует департамент природопользования и окружающей среды столицы. Как сообщало M24.ru, с прошлого года горожане направили в столичный департамент природопользования около 40 жалоб на качество бензина.

Добавим, москвичам предложат создать исследовательские группы по выявлению на АЗС некачественного топлива. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Максим Шингаркин обратился с этим предложением к главе департамента природопользования Антону Кульбаческому. По идее Шингаркина, общественники могут сами закупить бензин на колонке и отдать на пробу в лабораторию при департаменте. Если топливо окажется некачественным, то власти проведут соответствующие проверки и накажут нарушителей. Затраты на анализ топлива город возьмет на себя, для общественников эту процедуру в лаборатории проведут бесплатно.

Напомним, с 1 января 2013 года на российских заправках запрещено продавать топливо ниже экологического класса "Евро-3", а Москва окончательно перешла на стандарт "Евро-4".