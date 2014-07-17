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17 июля 2014, 18:35

Неинтересные телепрограммы провоцируют переедание

телевидение передачи

Фото: ИТАР-ТАСС

Скучные передачи и фильмы заставляют людей больше есть, сидя перед телевизором. Количество употребляемой пищи повышается на 52%, пишет The Daily Mail.

Ученые проанализировали поведение 18 женщин во время просмотра разных телешоу. Им показали интересный эпизод популярного комедийного шоу, а также скучную лекцию по истории искусства. В качестве контроля ученые также отслеживали привычки переедания, в то время как женщины принимали участие в другом скучном мероприятии - чтении текста о насекомых.

Их результаты показали, что скучные передачи увеличивают склонность к употреблению снэков и другой нездоровой пищи. Во время просмотра подобных шоу женщины, принимающие участие в эксперименте, съедали на 52% больше, чем во время комедийного.

Также исследователи обнаружили, что выявленная ими тенденция варьируется в зависимости от типа СМИ. Участники ели на 35% меньше при просмотре интересного эпизода по телевизору, по сравнению с чтением о насекомых.

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