Москвичи оставили более 800 обращений на портале "Наш город" с начала года

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Москвичи оставили более 800 обращений на портале "Наш город" за полгода, сообщается на сайте "Вечерней Москвы".

Всего с января по август горожане направили 814 жалоб, 370 из них касались реализации продуктов с истекшим сроком годности. 297 жалобы посвящены нарушениям санитарных норм и правил в торговых организациях.

В 57 обращениях говорилось о демонстрации табачных изделий, в 90 – о торговле сигаретами ближе 100 метров от учреждений образования.

Специалисты подготовили и опубликовали на портале 681 ответ заявителям. Правоохранительные органы возбудили ряд дел об административных правонарушениях. На некоторые организации наложен штраф на общую сумму в 780 тысяч рублей.