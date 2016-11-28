"Врата Шаолинь": все трюки Джеки Чана исполнят артисты его театра

Хореография в сочетании с восточными боевыми искусствами, завораживающая музыка и потрясающие костюмы

Дата: 2 и 3 декабря

Место: Vegas City Hall (Крокус Сити, 66-й километр МКАД).

Фото: Zuma/ТАСС/Wang Jianhua

Ради чего идти: чтобы увидеть спектакль театра современного танца, основанного самим Джеки Чаном. "Врата Шаолинь" – уникальное акробатическое и музыкальное шоу, объединяющее восточные единоборства и хореографию. В спектакле китайские артисты исполнят знаменитые трюки Джеки Чана. В основе сюжета – история молодых людей. В поисках себя герои приоткрывают "Врата духа", "Врата человека", "Врата зла искушений".

Что еще: спектакль пользуется большим успехом в мире. Например, на международном хореографическом фестивале в Хьюстоне (США) шоу "Врата Шаолиня" стало фаворитом зрителей и произвело фурор.

Цена: от 600 рублей.

Подробности о спектакле – на странице мероприятия в Facebook.