Спектакль "Утюги" покажут на Новой сцене театра Ермоловой

Фото: театр имени Ермоловой

Спектакль "Утюги" по мотивам пьесы Анны Яблонской покажут на Новой сцене театра имени Ермоловой. Это история одной семьи, живущей на острове, окруженном со всех сторон водой.

В спектакле рассуждают о чувстве вины и невозможности сбежать от самих себя, о непростых отношениях и поступках, которые нельзя простить.

Режиссер – Алексей Размахов. В спектакле задействованы Даниил Могутов, Елена Пурис, Дарья Мельникова, Николай Токарев, сообщили в театре Ермоловой.

Спектакль покажут 23 и 24 декабря. Начало в 20.00.