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Культура

31 июля 2014, 16:36

Международный День молодежи отметят в парке Фили

танцы культура парк Фили мастер-классы экстремалы День молодежи фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования международного Дня молодежи 9 августа в Филевском парке организуют фестиваль "Фили. Новый формат". Для посетителей организуют танцевальные мастер-классы. Профессионалы научат новичков танцевальным баттл-сетам на большой сцене.

На площади перед большой сценой проведут танцевальный флешмоб. Также запланированы выступления и мастер-классы от Академии экстрима, трюки на джампах, экстремальное вело-шоу с элементами триала и стрита.
Ребята из федерации паркура Street Union продемонстрирует искусство перемещения и умение балансировать в пространстве.

"В вечерней концертной программе "Живи с "Песня.com" молодежь поздравят с праздником ведущий Иван Чуйков, группы "Люмьер" и "Урбанс", финалист программы "Фабрика" Антон Зацепин и певица Сати Казанова", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Начало в 15.00. Праздник завершится в 18.00. Вход свободный.

Добавим, что международный День молодежи отмечают 12 августа, а его российский аналог празднуют 27 июня.

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