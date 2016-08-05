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05 августа 2016, 12:37

Система электронной очереди такси может заработать в аэропортах Москвы

такси аэропорты транспорт авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Систему электронной очереди такси могут создать в аэропортах московского авиационного узла до конца года, сообщает Агентства "Москва" со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Дмитрия Пронина.

"Мы неоднократно собирали представителей столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово с целью унифицировать подход к московскому авиационному узлу. Мы просили, чтобы коллеги сделали единый шаблон в подходе к требованиям к такси, в том числе и возможным ценовым критериям. Они ушли думать, мы надеемся к концу года получить ответ", – отметил Пронин.

По его словам, речь идет о создании электронной системы очереди такси. В департаменте рассчитывают, что воздушные гавани предусмотрят цивилизованные зоны накопления для перевозчиков, которые позволят таксисту регистрироваться в режиме online, а пассажиру заказывать машину из зоны прилета.

Пронин добавил, что департамент транспорта обсуждал с дирекцией железнодорожных вокзалов возможность упорядочить движение в живой очереди такси на привокзальной территории.

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