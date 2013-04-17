Районные управы оценивают по работе с интернет-порталами

Фото: ИТАР-ТАСС

В оценку деятельности районных управ входят четыре показателя работы с интернет-порталами. Об этом рассказала руководитель московского центра "Открытое правительство" Наталья Климова на Российском интернет форуме РИФ+КИБ 2013.

Как пояснила Климова M24.ru, к этим показателям относятся исполнительская дисциплина (ответ в течение восьми рабочих дней), случаи направления ответов на доработку и фиксации контрольным органом якобы отсутствующей проблемы, а также качество данных. "Мы хотим добиться того, чтобы управы отвечали за достоверность предоставленных данных," – отметила она.

По словам Климовой, в работу с порталами вовлечены все управы в большей или меньшей степени в зависимости от активности жителей районов. "Мы в московским центре "Открытое правительство" собираем статистику и предоставляем ее в аппарат мэра. И уже на основе этих данных выносятся решения", - сказала Кузнецова.